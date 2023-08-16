Полянский: Россия пытается уладить конфликт между Баку и Ереваном

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия «делает всё возможное», чтобы нормализовать ситуацию между Азербайджаном и Арменией . Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас как никогда востребованы шаги на земле, направленные на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе разблокирование Лачинского коридора и использование других гуманитарных маршрутов. Российская Федерация при поддержке обеих сторон прилагает максимальные усилия для скорейшего разрешения сложившейся кризисной ситуации, а также содействия нормализации отношений между дружественными нам Азербайджаном и Арменией в целом», – заявил он.

Помимо этого, Полянский ещё раз подчеркнул, что Россия «делает всё возможное по политико-дипломатическим каналам на всех уровнях и на земле по линии российского миротворческого контингента, чтобы не допустить гуманитарного бедствия в регионе». Он также добавил, что ситуация в регионе должна решаться только самими участниками конфликта, а «навязанные извне схемы и развязки» не смогут заменить диалог между Баку и Ереваном.