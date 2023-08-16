Путин увеличил предельную штатную численность сотрудников МИД России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 июля предельной штатной численности сотрудником Министерства иностранных дел России, теперь она составляет 3561 единица без учета персонала по охране и обслуживанию зданий. Соответствующий документ опубликован 16 августа на портале правовой информации.

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Согласно документу, при этом с 1 января 2026 года предельная штатная численность центрального аппарата ведомства сократится до 3441 единицы без учета персонала по охране и обслуживанию зданий. Был увеличен и фонд оплаты труда дипломатов — в 2023-2026 годах он составит 7,6 миллиарда рублей в год, а с 2026 — 7,37 миллиарда рублей.

Кроме того, численность сотрудников территориальных представитель МИД в России установлена в размере 380 человек, а фонд оплаты их труда — в размере 409 миллионов рублей.

Также глава государства внес изменения и в один из пунктов положения о министерстве. В соответствии с новой версией документа, МИД совместно с другими госорганами принимает участие в пределах своей компетенции в противодействии недружественным действиям иностранных государств.