Глава ЛНР упразднил администрации городов и районов республики

«Постановляю упразднить администрации городов и районов Луганской народной республики Завершить процедуру ликвидации не позднее 25 октября 2023 года», — говорится в указе.

Также Пасечник распорядился создать ликвидационные комиссии. Руководить ими будут главы и исполняющие их обязанности в соответствующих администрациях, которым предстоит «уведомить сотрудников и работников администраций о предстоящем увольнении в установленном законом порядке».