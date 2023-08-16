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Глава ЛНР упразднил администрации городов и районов республики

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник упразднил администрации городов и районов ЛНР. Соответствующий документ появился на официальном портале главы региона.

Глава ЛНР упразднил администрации городов и районов республики
© РИА Новости

«Постановляю упразднить администрации городов и районов Луганской народной республики Завершить процедуру ликвидации не позднее 25 октября 2023 года», — говорится в указе.

Также Пасечник распорядился создать ликвидационные комиссии. Руководить ими будут главы и исполняющие их обязанности в соответствующих администрациях, которым предстоит «уведомить сотрудников и работников администраций о предстоящем увольнении в установленном законом порядке».

Причиной принятия данного документа указывается «вхождение ЛНР в правовое поле России».

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