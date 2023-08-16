Путин оценил предложение вернуть рыбные четверги
Нужно стимулировать россиян есть больше рыбы и восстановить рыбные четверги. Об этом шла речь на совещании у президента с членами правительства в среду, 16 августа. Владимир Путин поручил Минсельхозу разработать комплекс мер.
На совещании президент привел цифры: в прошлом году потребление рыбы в России составило 22,6 кг на человека, тогда как рекомендация Минздрава - 28 кг на человека.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратил внимание, что в последние годы ситуация ухудшается, и среднедушевое потребление рыбы внутри страны падает.
"Вы привели официальные цифры Росстата, а по оценкам отраслевых экспертов они еще ниже - до 50% только рекомендованной Минздравом нормы доходит", - сказал глава региона.
Он также привел данные опросы ВЦИОМ: лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы раз в месяц.
Солодов предложил разработать и реализовать "комплексную государственную программу по стимулированию потребления рыбной продукции". По его словам, она может включать ограничение закупок импортной рыбы в бюджетном секторе, меры стимулирования производства готовой продукции и социальную рекламу.
"Например, рыбные четверги мы все помним по советскому времени. Считаю, что можно было бы их восстановить", - предложил камчатский губернатор.
Владимир Путин заметил, что решение советских властей о введении рыбных четвергов вряд ли "было продиктовано желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан".
"Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производства его было недостаточно", - добавил президент.
При этом Путин согласен, что нужно "подумать о системе мер стимулирования внутреннего потребления рыбной продукции".
"Дмитрий Николаевич, слышите наш диалог с губернатором?" - обратился президент к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
"Да, сделаем все для того чтобы увеличилось потребление рыбы, нам нужно над этим работать", - ответил министр.