Путин оценил предложение вернуть рыбные четверги

Нужно стимулировать россиян есть больше рыбы и восстановить рыбные четверги. Об этом шла речь на совещании у президента с членами правительства в среду, 16 августа. Владимир Путин поручил Минсельхозу разработать комплекс мер.

© Российская Газета

На совещании президент привел цифры: в прошлом году потребление рыбы в России составило 22,6 кг на человека, тогда как рекомендация Минздрава - 28 кг на человека.

Видео дня

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратил внимание, что в последние годы ситуация ухудшается, и среднедушевое потребление рыбы внутри страны падает.

"Вы привели официальные цифры Росстата, а по оценкам отраслевых экспертов они еще ниже - до 50% только рекомендованной Минздравом нормы доходит", - сказал глава региона.

Он также привел данные опросы ВЦИОМ: лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы раз в месяц.

Солодов предложил разработать и реализовать "комплексную государственную программу по стимулированию потребления рыбной продукции". По его словам, она может включать ограничение закупок импортной рыбы в бюджетном секторе, меры стимулирования производства готовой продукции и социальную рекламу.

"Например, рыбные четверги мы все помним по советскому времени. Считаю, что можно было бы их восстановить", - предложил камчатский губернатор.

Владимир Путин заметил, что решение советских властей о введении рыбных четвергов вряд ли "было продиктовано желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан".

"Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производства его было недостаточно", - добавил президент.

При этом Путин согласен, что нужно "подумать о системе мер стимулирования внутреннего потребления рыбной продукции".

"Дмитрий Николаевич, слышите наш диалог с губернатором?" - обратился президент к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.