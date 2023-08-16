Медведев попросил поощрять и награждать работников ОПК

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Министерство обороны поощрять работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и награждать учрежденным званием «заслуженного оружейника». Об этом он сообщает ТАСС.

«Как вы знаете, главой государства [Владимиром Путиным] подписан указ об установлении почетного звания «Заслуженный работник ОПК». Я попросил бы Минпромторг и, конечно, министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли», — сказал он.

9 августа президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новое почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ». Уточнялось, что решение было принято в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы.

До этого глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего 2022 года.