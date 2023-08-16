Путин: мы все переживаем в связи с пожаром и взрывом в Махачкале

Президент России Владимир Путин заявил, что все переживают в связи со взрывом и пожаром на автозаправке в Махачкале.

«Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — сказал глава государства.

Он принёс соболезнования всем семьям погибших.

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пострадавшими в результате взрыва на АЗС в Дагестане признаны 119 человек, из них 20 человек — дети.