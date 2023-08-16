Захарова прокомментировала непродление визы журналистке Еве Хартог
Непродление визы в РФ гражданке Нидерландов, корреспонденту Еве Хартог не должно вызывать вопросы в контексте травли российских журналистов в ЕС, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с травлей российских журналистов и СМИ со стороны ЕС, к которой присоединилось нидерландское правительство, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России", - отметила дипломат.
По ее словам, у российской стороны есть вопросы к реальной цели деятельности Хартог в РФ.