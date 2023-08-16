Памфилова заявила о высокой конкуренции партий на муниципальных выборах

На муниципальных выборах в этом году представлены практически все партии, которые имеют зарегистрированных кандидатов — это хорошая тенденция развития партийного строительства, сказала 16 августа на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.

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«Чем ближе к земле выборы, тем выше конкуренция, и это радует», — сказала Памфилова, добавив, что партии прошли естественный отбор.

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«Помните, когда-то у нас было 77 партий, однодневки, липовые, а сейчас… партии поняли, все больше приходит понимание, что если ты не наращиваешь политические мускулы на муниципальных выборах, то что тогда причитать и плакаться, что не можешь преодолеть пресловутый муниципальный фильтр на выборах губернаторов и так далее», — сказала глава ЦИК.

По ее словам, партиям надо начинать «от земли», от проблем людей на муниципальном уровне.

«…И дальше уже проще, когда это естественный процесс, партия набирает силу», — сказала Памфилова.

Она назвала хорошей тенденцией развития партийного строительства то, что «на муниципальных выборах в этом году представлены практически все партии, которые имеют зарегистрированных кандидатов».

Ранее глава ЦИК сообщила, что по состоянию на 15 августа из 23 партий, которые выдвигали своих кандидатов, 20 уже их зарегистрировали. По общему количеству кандидатов, по ее словам, лидируют парламентские партии, всего по одному кандидату зарегистрировано от партии «Гражданская сила» и Казачьей партии.

Больше всего кандидатов баллотируется от «Единой России» (33 тысячи), ранее писала «Парламентская газета. На втором месте — ЛДПР (8,6 тысячи), на третьем — КПРФ (8,3 тысячи). От «Справедливой России — За правду» зарегистрированы 6,7 тысячи кандидатов, от партии «Новые люди» — 2,5 тысячи.