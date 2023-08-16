Новый посол ФРГ в Москве вручил копии верительных грамот в МИД РФ

Новый посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф вручил копии верительных грамот директору департамента государственного протокола МИД РФ Игорю Богдашеву. На встрече в МИД его призвали отказаться от "безрассудной русофобии" в ФРГ и указали на конфронтационный характер действий Берлина в разных областях, говорится в сообщении дипведомства.

"С российской стороны акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений. <...> Констатирован опасный характер безоглядной поддержки властями ФРГ киевского режима и накачивания его германским оружием. В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ российская сторона будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их. Германской стороне адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии", - говорится в сообщении.

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Также новому главе германского диппредставительства было заявлено, что антироссийская политика ФРГ направлена на "полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии".

"Одним из вопиющих и абсурдных примеров антироссийского курса властей ФРГ являются случаи ареста и конфискации у пересекающих границу российских туристов личных автомашин с российскими номерными знаками", - констатировали на Смоленской площади.

21 июня 2023 года в МИД РФ сообщили, что Россия дала согласие на назначение Александера Ламбсдорфа послом ФРГ в Москве. Предыдущий посол Геза Андреас фон Гайр пробыл в своей должности четыре года и покинул Москву в конце июля, отметив, что годы его работы в российской столице были "увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными, но никогда не были скучными".