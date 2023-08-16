Россия начала работу над созданием альтернативы «зерновой сделке»
Об этом сообщил посол нашей страны в Турции Алексей Ерхов.
«Черноморская инициатива — отнюдь не панацея для удовлетворения нужд африканских и других стран в продовольствии. Альтернативы есть и они активно прорабатываются с нашими партнёрами», — сказал дипломат агентству IHA.
Он добавил, что Россия «вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности», а говорить о возобновлении «зерновой сделки» можно будет после выполнения требований Москвы.