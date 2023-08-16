Памфилова сообщила о завершении регистрации кандидатов на выборах

Практически во всех субъектах России завершилась регистрация кандидатов на предстоящих выборах разных уровней в сентябре. Об этом сообщила Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова 16 августа на заседании Центризбиркома.

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«Этап регистрации (кандидатов на выборах — Прим.ред.) завершился. Остались только наши четыре субъекта — Запорожская, Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики, где этот этап завершается 17 августа», — сказала глава ЦИК.

Свои кандидатуры выдвинули более 83 тысяч человек, из них 12 тысяч это самовыдвиженцы, отметила Памфилова.

«Зарегистрировано в результате 74062 кандидата. Из них 63313 от 20 политических партий и 10749 в порядке самовыдвижения», — добавила она.

Единый день голосования в России пройдет 10 сентября. В 21 субъекте будут избирать глав регионов, в 20 регионах — депутатов заксобраний, в 16 субъектах — депутатов представительных органов административных центров. Всего пройдет около четырех тысяч избирательных кампаний в 85 регионах. Дистанционное электронное голосование наряду с обычным состоится в 25 регионах.