$97.42-3.62106.57-4.11

Стала известна возможная дата встречи Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться 31 августа. Возможную дату встречи сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Встреча Путина и Эрдогана может состояться 31 августа, в четверг. Эта дата сейчас согласовывается для проведения встречи, остались нюансы», — заявил источник.

14 августа турецкая газета Milliyet со ссылкой на «осведомленный источник» анонсировала визит президента России «ближайшие дни».

В Турции заявили об отказе Путина от переговоров по зерновой сделке с Эрдоганом

Отмечается, что накануне визита Путина «дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, еще более активизировалась».

1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости