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В администрации Эрдогана ответили на слухи о дате встречи с Путиным

Конкретной даты возможной встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.

В администрации Эрдогана ответили на слухи о дате встречи с Путиным
© Lenta.ru

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что встреча лидеров состоится 31 августа. По его словам, эта дата сейчас согласовывается для проведения встречи, остались нюансы.

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Однако собеседник агентства РИА Новости сказал, что пока что точной даты встречи нет.

«Нет, пока никакой конкретики», — заявил он.

14 августа турецкая газета Milliyet со ссылкой на свои источники сообщила о визите президента России в Турцию в скором времени. Отмечается, что накануне визита Путина «дипломатия Анкары по решению проблем, стоящих перед черноморской зерновой инициативой, активизировалась».

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