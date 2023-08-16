Захарова прокомментировала заявление представителя НАТО о членстве Украины

Заявление начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена о возможности вступления Украины в альянс являются вбросом, преследующим определенные политические цели. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат обратила внимание на ранее прозвучавшее заявление Йенсена о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. По его мнению, "решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО".

"Речь идет о некоем пробросе, о некоем вбросе, который имеет определенные политические цели", - сказала Захарова, комментируя заявление Йенсена.