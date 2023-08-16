Мирный план по Украине предложили назвать «Миром без Зеленского»

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что одним из названий будущего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине может стать «Мир без Зеленского». Его слова приводит РИА Новости.
«Он [президент Украины Владимир Зеленский] заигрался в реалити-шоу "Слуга народа", не отдавая себе отчет, что в реальности эта игра отражается трагедиями миллионов граждан Украины и катастрофой для украинского государства», — сказал Константинов.
Он добавил, что власти Украины не принимают никаких самостоятельных решений.
По мнению Константинова, Зеленскому придется объяснять гражданам, почему не были выполнены минские соглашения, когда имелся шанс сохранить Украину.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон.