Посол Ирана сообщил о заинтересованности страны в создании совместных авиакомпаний с РФ

Россия и Иран испытывают потребность в создании совместных авиакомпаний, чтобы в несколько раз увеличить число рейсов между странами, сообщил «Известиям» посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Он назвал это еще одним направлением сотрудничества в авиационной сфере. Инициатива позволит нарастить туристический поток между двумя странами. Как указал дипломат, в настоящее время количество рейсов между РФ и Ираном ограничено, их число нужно увеличить.

Джалали считает, что нет необходимости ограничиваться Москвой и Тегераном, несмотря на то, что «между столицами не очень-то много рейсов».