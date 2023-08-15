В МИД оценили планы Украины по Киево-Печерской лавре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о будущем Киево-Печерской лавры на фоне планов ВСУ по отправке в монастырь солдат для «духовной реабилитации. В своем Telegram-канале она не исключили, что Украина сделает из православной обители санаторий.

«Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Киево-Печерская лавра станет местом «духовной реабилитации» для военнослужащих ВСУ, на ее территории запустят программу с «духовными практиками» для военных. Санаторий для душевнобольных?» — написала Захарова.

Летом 2023 года власти Украины приняли решение о выселении монахов Украинской православной церкви (УПЦ) с территории Киево-Печерской лавры, несмотря на протесты верующих. 15 августа в УПЦ сообщили о начале штурма Киево-Печерской лавры со стороны полиции. До этого момента паломникам, заблокированным в одном из корпусов монастыря, запретили передавать хлеб.