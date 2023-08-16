Медведев назвал наступление Киева безуспешным

«Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные», — поделился Медведев.

До этого Медведев заявлял в своем Telegram-канале, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться даже от самого Киева. По словам Медведева, киевским властям нужно будет отказаться «даже от самого Киева, столицы Древней Руси».