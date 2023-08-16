Медведев назвал наступление Киева безуспешным

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения форума «Армия 2023» заявил, что российские войска научились противостоять западной технике. Его слова передает ТАСС.
По его словам, поэтому все попытки украинского контрнаступления не имеют успеха.
«Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они по сути неудачные», — поделился Медведев.
До этого Медведев заявлял в своем Telegram-канале, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться даже от самого Киева. По словам Медведева, киевским властям нужно будет отказаться «даже от самого Киева, столицы Древней Руси».
Медведев также прокомментировал слова президента Польши Дуды о противоборстве с Россией.