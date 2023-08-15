Санду прокомментировала высылку российских дипломатов

В Молдавии после высылки ряда сотрудников посольства РФ остается достаточное количество российских дипломатов, отметила в интервью телеканалу TV Nord президент республики Майя Санду. Ролик опубликован на официальной странице телеканала в Youtube.

В понедельник, 14 августа, 45 сотрудников дипмиссии РФ в Кишиневе покинули Молдавию по решению МИД республики, связанному с сокращением штата российского посольства.

Решение ведомства было обусловлено появлением в СМИ публикаций о чрезмерном количестве антенн и спутниковых тарелок на здании диппредставительства.

Санду выразила уверенность в том, что количество оставшихся в посольстве сотрудников достаточно для обеспечения качественных услуг.