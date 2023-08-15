Санду прокомментировала высылку российских дипломатов
В Молдавии после высылки ряда сотрудников посольства РФ остается достаточное количество российских дипломатов, отметила в интервью телеканалу TV Nord президент республики Майя Санду. Ролик опубликован на официальной странице телеканала в Youtube.
В понедельник, 14 августа, 45 сотрудников дипмиссии РФ в Кишиневе покинули Молдавию по решению МИД республики, связанному с сокращением штата российского посольства.
Решение ведомства было обусловлено появлением в СМИ публикаций о чрезмерном количестве антенн и спутниковых тарелок на здании диппредставительства.
Санду выразила уверенность в том, что количество оставшихся в посольстве сотрудников достаточно для обеспечения качественных услуг.
Глава республики констатировала, что отношения Кишинева с Москвой резко ухудшились после начала военного конфликта на Украине.