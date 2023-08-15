Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов провели телефонный разговор
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов провели телефонный разговор. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что в ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости практической реализации договорённостей в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
В частности, речь идёт о разблокирования Лачинского коридора.
Ранее в пресс-службе МИД Армении заявили, что армянская сторона обратилась с просьбой провести заседание Совбеза ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.