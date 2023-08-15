Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов провели телефонный разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамов провели телефонный разговор. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы стороны акцентировали внимание на необходимости практической реализации договорённостей в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

В частности, речь идёт о разблокирования Лачинского коридора.