В Совфеде заявили о нежелании Запада обсуждать пути выхода из конфликта на Украине

«Следует внести ясность: Запад не призывает Россию к переговорам, как пишут некоторые СМИ, - Запад требует от России принять условия Украины (т.н. формулу Зеленского). Именно поэтому Россия не была приглашена на встречу в Джидде, в Саудовской Аравии: Запад был намерен обсуждать там формулу Зеленского, а не реалистичные пути выхода из конфликта» — написал Пушков.