Президент поприветствовал участников арктической экспедиции «Чистая Арктика ‒ Восток – 77»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам старта комплексной континентальной арктической экспедиции «Чистая Арктика Восток – 77», сообщает пресс-служба Кремля.
«Масштаб вашего уникального проекта, реализуемого под эгидой Российской академии наук, поистине впечатляет: в сложных климатических условиях будет проведено более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют исключительно важное значение для развития Арктической зоны и укрепления ее природного, промышленного потенциала. Маршрут экспедиции, составляющий 12 тысяч километров, пролегает через 19 регионов нашей страны и предусматривает большую, насыщенную программу», — сказал президент.
Также Путин восхитился, что в экспедиции примут участие не только известные ученые и эксперты, но и молодые специалисты.
«Отрадно, что наряду с известными учеными и экспертами в экспедиции принимают участие молодые специалисты научные сотрудники РАН и государственных музеев, преподаватели, аспиранты, студенты вузов, волонтеры и добровольцы. Благодарю вас за инициативность, за стремление внести свой вклад в сбережение богатейшей природы нашей страны и в динамичное развитие арктических территорий», — добавил Путин.
Напомним, сегодня, 15 августа, из Мурманского морского порта стартовала экспедиция «Чистая Арктика — Восток-77». За год ученым из 20 институтов РАН и нескольких вузов предстоит пройти более 12 тыс. км по малоисследованным северным регионам и провести научные работы по госзаданиям.