Президент поприветствовал участников арктической экспедиции «Чистая Арктика ‒ Восток – 77»

«Масштаб вашего уникального проекта, реализуемого под эгидой Российской академии наук, поистине впечатляет: в сложных климатических условиях будет проведено более 200 фундаментальных исследований в области географии, экономики, социологии. Все они имеют исключительно важное значение для развития Арктической зоны и укрепления ее природного, промышленного потенциала. Маршрут экспедиции, составляющий 12 тысяч километров, пролегает через 19 регионов нашей страны и предусматривает большую, насыщенную программу», — сказал президент.