Нарышкин заявил, что здоровому человеку "порой страшно приезжать в Европу"

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что физически и духовно здоровому человеку «неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу» из-за расплодившихся там извращений. В частности, он вспомнил одиозное выражение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сравнившего Европу с цветущим садом, а остальной мир с джунглями.

По словам Нарышкина, хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату, что здоровому и в духовном, и в физическом отношении человеку неприятно и страшно приезжать в Европу, такое количество разного рода извращений там расплодилось, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что человек создан «по образу и подобию божьему», а западники стремятся «подменить его всевозможными трансгендерами и биомеханоидами».