Малийский лидер позвонил Путину

"Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчеркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами", - указано в сообщении.

Кроме того, в продолжение российско-малийских переговоров на высшем уровне, прошедших 29 июля в Санкт-Петербурге, было обсуждено несколько вопросов дальнейшего развития дружественных двусторонних отношений, добавили в Кремле.