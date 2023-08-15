Нарышкин: На Украине уничтожают каноническую православную церковь

Нарышкин отметил, что в Европе и США разрешено почти все, в том числе и спиливать христианские кресты и сжигать Коран. По его словам, такая логика связана с тем, в эпоху крушения старых идеологий традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей и народов. Значит, должны быть ликвидированы, пояснил директор СВР и резюмировал, что этот подход мы наблюдаем сейчас на Украине.