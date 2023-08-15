Нарышкин: На Украине уничтожают каноническую православную церковь
На Украине буквально физически уничтожают каноническую православную церковь, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на конференции по международной безопасности 15 августа, передает РИА «Новости».
По его словам, «Запад руками киевской хунты четко дает понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют».
Нарышкин отметил, что в Европе и США разрешено почти все, в том числе и спиливать христианские кресты и сжигать Коран. По его словам, такая логика связана с тем, в эпоху крушения старых идеологий традиционные религии являются источником силы и суверенитета людей и народов. Значит, должны быть ликвидированы, пояснил директор СВР и резюмировал, что этот подход мы наблюдаем сейчас на Украине.
Киев буквально физически уничтожает каноническую православную церковь, заявил Нарышкин.