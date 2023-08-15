Лавров обвинил Запад в угрозе столкновения ядерных держав

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на Московской конференции по международной безопасности, что США , НАТО и Евросоюз повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, накачивая Украину оружием.

По словам Лаврова, эти страны ради спасения своего геополитического проекта по сдерживанию России и расколу русского мира всё больше разжигают конфликт и провоцируют бесконтрольное распространение оружия по всему миру.