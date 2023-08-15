Нарышкин заявил о растущей оторванности властей США от остального мира
Оторванность американской администрации от реальности все больше нарастает, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.
"Пожалуй, главная проблема Вашингтона - это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита давно живет в известном ей одной радужном мире, где США по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать, а реальность такова, что они давно уже превратились в другую гегемонию, которая упорно пытается заставить других делать то, во что сама не верит, и чему совершенно не соответствует", - сказал он.