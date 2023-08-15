Нарышкин заявил о растущей оторванности властей США от остального мира

"Пожалуй, главная проблема Вашингтона - это его стремительно растущая оторванность от реальности. Американская элита давно живет в известном ей одной радужном мире, где США по-прежнему безраздельно хозяйничают на планете и обладают исключительным правом надзирать и наказывать, а реальность такова, что они давно уже превратились в другую гегемонию, которая упорно пытается заставить других делать то, во что сама не верит, и чему совершенно не соответствует", - сказал он.