Лавров: Запад требует возвращения к демократии в Нигере почти любыми средствами

Запад дружно реагирует на госпереворот в Нигере, требуя использовать практически любые средства для восстановления демократии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

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Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что западные политики так не реагировали на украинский госпереворот в 2014 году. Он напомнил, что события в Киеве срежиссировали Вашингтон и Брюссел.

«Как дружно Запад сейчас реагирует на государственный переворот в Нигере <…>. Тогда, в феврале 2014 года, смещение легитимного президента [произошло], повторюсь, через кровавый госпереворот», — сказал Лавров.

Он обратил внимание, что США и ЕС требуют восстановить демократию в африканской стране чуть ли не любыми средствами.

14 августа в США заявили, что военная интервенция в Нигер должна стать «последним средством». Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.