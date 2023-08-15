Посольство РФ не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова

Посольство России в Турции заявило, что не получало информации от местных правоохранителей о задержании фигуранта по делу об убийстве посла Андрея Карлова. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее турецкая газета Sabah заявила, что в ходе операции в Стамбуле задержали «важного фигуранта» в деле об убийстве Карлова. В ходе обыска по месту жительства задержанного нашли мобильный телефон, две sim-карты, устройство для sim-карт и карту памяти.

При этом телеканал A Haber утверждает, что силовики арестовали женщину. Она якобы является супругой одного из причастных к убийству российского дипломата.

В посольстве при общении с журналистами заявили, что не получали какой либо информации от правоохранительных органов по этой ситуации.

Напомним, что Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. На российского посла напал сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ — его ликвидировали силы безопасности.