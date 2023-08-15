Шойгу: Украина использовала договоренности по зерну как прикрытие военных складов от ракетных ударов

«Особый цинизм киевский режим проявил при реализации черноморской зерновой инициативы. Используя ее в качестве прикрытия от ракетных ударов со стороны России, в Одессе и других черноморских портах Киев создал существенные запасы вооружений и боеприпасов, которые систематически поставляются на фронт», - сказал глава российского оборонного ведомства на Московской конференции по международной безопасности.