Путин: Россия остается сторонником многополярного мироустройства

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что страна остается сторонником многополярного мироустройства, передает РИА Новости.

«Были и остаемся твердыми сторонниками многополярного мироустройства, основанного на приоритете норм и принципов международного права, суверенитета и равенства государств, созидательном сотрудничестве и доверии», — сказал Путин.

По его словам, в мире укрепляются новые экономические и политические центры, что способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития и для решения многих проблем.

Ранее Путин заявлял, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства. Ранее Медведев назвал задачей России возврат мирового порядка к принципам равенства.