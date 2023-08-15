США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС

США пытаются дискриминировать участие РФ в форуме АТЭС, используя свое председательство для отказа в выдаче виз и препятствуя подключению к мероприятиям по видеосвязи. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он уточнил, что все эти инциденты случились на серии встреч старших должностных лиц на мероприятии в Сиэтле. По его словам, картина взаимодействия представителей России и США на форуме АТЭС сложилась крайне негативная.

«Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума», — заявил посол.

Он добавил, что Соединенные Штаты своими действиями не только политизируют дискуссию, но также самым грубым образом злоупотребляют статусом председателя, пытаясь дискриминировать РФ.