США отказали делегатам России в визах на мероприятия по линии АТЭС
США пытаются дискриминировать участие РФ в форуме АТЭС, используя свое председательство для отказа в выдаче виз и препятствуя подключению к мероприятиям по видеосвязи. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.
Он уточнил, что все эти инциденты случились на серии встреч старших должностных лиц на мероприятии в Сиэтле. По его словам, картина взаимодействия представителей России и США на форуме АТЭС сложилась крайне негативная.
«Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума», — заявил посол.
Он добавил, что Соединенные Штаты своими действиями не только политизируют дискуссию, но также самым грубым образом злоупотребляют статусом председателя, пытаясь дискриминировать РФ.
Антонов пояснил, какие именно действия США предприняли: не выдали визы представителям нескольких ведомств и министерств, а также несколько раз отказали в возможности подключиться к ключевым заседаниям АТЭС по видеосвязи. Посольство РФ в США оказывает делегатам посильную помощь, направив в Сиэтл своих дипломатов и «прикрывая» самые опасные дискуссии в отсутствие коллег.