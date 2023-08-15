В России описали сценарий достижения мира на Украине

Тогда в итоге у США будет возможность сделать вид, что они ничего не проиграли — это Киев проиграл. А у Украины появится возможность выбрать себе других правителей, которые восстановят нейтральный статус страны. Хотелось бы напомнить, что мы признали Украину как суверенное государство именно потому, что был декларирован ее нейтральный статус Андрей Климов