Украина использует предоставленное США оружие против гражданских объектов и мирных жителей. Такое обвинение выдвинул посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый пакет военной помощи от США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Он отметил, что Вашингтон не может не понимать: их оружие Киев использует «против мирных жителей и гражданских объектов». По его словам, США все глубже погружается в противостояние с Россией и надеется на дальнейшее затягивание конфликта. Антонов считает, что всю работу Вашингтон рассчитывать сделать «руками украинцев» и потому отправляет Владимиру Зеленскому новые партии денег и оружия.

«Белый дом, очевидно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе. Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», — уверен посол.

Он добавил, что Вашингтон не собирается учитывать свои предыдущие промахи и продолжает помогать Вооруженным силам Украины, хотя «подобная безответственность» уже дорого обошлась как прямым участникам военного конфликта, так и их собственным налогоплательщикам.