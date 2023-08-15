Антонов заявил о злоупотреблении США их председательством в АТЭС

"Мы требуем от администрации ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума. Настаиваем на выдаче нашим представителям всех разрешений на въезд в США в обозначенные ими сроки, а не в последний момент, как это часто бывает в американской практике, когда визы выдаются во время уже проходящего, а порою и завершившегося мероприятия", - сказал Антонов.