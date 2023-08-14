МИД России отреагировал на теракт в мечети в Иране

Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране. Такое заявление сделало МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что 13 августа в городе Шираз в Иране два террориста совершили нападение на мечеть Шах-Черах. В результате теракта один человек погиб, еще девять получили ранения.

«Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой. Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание», — отмечается в заявлении.

Также в МИД РФ подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с партнерами в Иране в сфере антитеррора.

Ответственность за теракт в мечете Шах-Черах взяла террористическая группировка «Исламское государство»*. Известно, что одного из нападавших застрелили полицейские, другого через два часа после случившегося задержали.