Захарова подвела итоги 13-летнего правления тори в Великобритании

Дипломат напомнила, что более трех лет назад Великобритания совершила Brexit - официально вышла из ЕС. За это время, отметила она, в стране значительно выросло доверие не к властям королевства, а к ЕС.

Рейтинг консерваторов, уточнила Захарова, согласно данным проведенных британскими учеными опросов, колеблется на 25-30%.

Потеря доверия, добавила она, вызвана резким падением уровня жизни, отсутствием роста национальной экономики. Кроме того, репутацию партии «подмочили» действия и высказывания прежних премьеров Великобритании - Лиз Трасс и Бориса Джонсона.

Попытки как-то исправить положение результата не дают, действующему премьеру Риши Сунаку доверяют менее 25% принявших участие в опросах общественного мнения жителей королевства, заметила Захарова.

Это обусловлено тем, предположила она, что министры его правительства вместо внутренних проблем решают внешние - помогают Украине.