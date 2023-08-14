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Медведев на примере работы ИИ "Яндекса" задался вопросом о лояльности этой компании России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на неоднозначность политики яндексовской нейросети "Шедеврум", "отказавшейся" нарисовать вооруженного украинца.

Медведев задался вопросом о лояльности "Яндекса" России
© РИА Новости

"Вот никак не пойму, "Яндекс" лояльная России компания или нет", - написал политик в своем Telegram-канале, рассказывая об опыте использования приложения в области искусственного интеллекта (ИИ) "Шедеврум".

Как пояснил Медведев, он попросил программу сгенерировать картинку.

"Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения", - заметил зампред СБ РФ. "И теперь не знаю - хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские - агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны - нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - написал Медведев.

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