Медведев задался вопросом о лояльности "Яндекса" России

"Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения", - заметил зампред СБ РФ. "И теперь не знаю - хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские - агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны - нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - написал Медведев.