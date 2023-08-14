Медведев на примере работы ИИ "Яндекса" задался вопросом о лояльности этой компании России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на неоднозначность политики яндексовской нейросети "Шедеврум", "отказавшейся" нарисовать вооруженного украинца.
"Вот никак не пойму, "Яндекс" лояльная России компания или нет", - написал политик в своем Telegram-канале, рассказывая об опыте использования приложения в области искусственного интеллекта (ИИ) "Шедеврум".
Как пояснил Медведев, он попросил программу сгенерировать картинку.
"Вбил в программу "русский с автоматом в руках". Сделала. Вбил "украинец с автоматом в руках". Не хочет! Противоречит, мол, политике приложения", - заметил зампред СБ РФ. "И теперь не знаю - хорошо ли это или плохо. С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские - агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны - нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны", - написал Медведев.