МИД ответил на высылку российских дипломатов из Молдавии

Высылка российских дипломатов из Молдавии отразится на отношениях Москвы и Кишинева. Такое заявление сделали в МИД РФ, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что этот шаг «будет иметь последствия для российско-молдавских отношений», однако в первую очередь он коснется жителей обеих стран, которым придется столкнуться со сложностями в «получении своевременной консульской помощи, а также поддержании деловых и культурных связей».

На этом фоне МИД предупредил граждан РФ и республики о возможных задержках в сроках предоставления консульских услуг из-за урезанного состава сотрудников посольства. Кроме того в ведомстве сообщили об ограничении деятельности торгового представительства и российского центра науки и культуры в Кишиневе.