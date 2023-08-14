Замглавы МИД РФ призвал руководство ООН к беспристрастности на фоне украинского кризиса

"Михаил Галузин довел до Мирослава Йенчи принципиальные подходы России к урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее. Была отмечена необходимость прекращения поставок западного оружия Киеву, закрепления нейтрального, внеблокового, демилитаризованного статуса Украины и ее полной денацификации. К руководству ООН при этом вновь обращен призыв строго придерживаться принципов беспристрастности и равноудаленности, зафиксированных в статье 100 Устава всемирной Организации", - говорится в сообщении.