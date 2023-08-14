Посольство РФ направило в МИД Польши ноту из-за новостей об аресте двух россиян

Россия направила ноту МИД Польши на фоне ареста двух россиян
Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Он отметил, что в настоящее время посольство не располагает никакой информацией о произошедшем.
«От властей никакого официального уведомления пока не было. Сами задержанные к нам не обращались, их родственники и адвокаты — тоже», — сказал Андреев.
По его словам, в ноте содержится запрос на предоставление информации о личностях задержанных. Ответ должен быть предоставлен в течение трех дней.
Ранее сообщалось о задержании двух россиян в Польше. Согласно заявлениям, они распространяли в Варшаве и Кракове пропагандистские материалы группы «Вагнер». Их обвинили в шпионаже, участии в «международной вооруженной преступной группе, нацеленной на совершение террористических преступлений», «вербовке в запрещенную международным правом наемную службу» и пропаганде военной символики России. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.