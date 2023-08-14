Посольство РФ направило в МИД Польши ноту из-за новостей об аресте двух россиян

Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту с требованием предоставить информацию о задержании двух россиян. Об этом ТАСС сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Он отметил, что в настоящее время посольство не располагает никакой информацией о произошедшем.

«От властей никакого официального уведомления пока не было. Сами задержанные к нам не обращались, их родственники и адвокаты — тоже», — сказал Андреев.

По его словам, в ноте содержится запрос на предоставление информации о личностях задержанных. Ответ должен быть предоставлен в течение трех дней.