Захарова: политика Санду направлена на разрушение Молдавии

"Конечно, безусловно. Я вам могу привести аргумент, почему. <...> Те процессы, которые сейчас происходят в Молдавии, являются неестественными, искусственно созданными, рукотворными, придуманными Майей Санду и ее режимом".



"Все, что делает Майя Санду и ее так называемые соратники, - это разрушение в первую очередь Молдавии. Это не против России и российского общества делается, это против в первую очередь народа Молдавии. И народ это понял, понимает и пытается этому сопротивляться", - констатировала официальный представитель российского дипведомства.