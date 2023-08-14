В Госдуме назвали глупостью наказание за исполнение песен Сердючки

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила в беседе с News.ru, что глупо наказывать людей за исполнение песен на украинском языке.

Таким образом Драпеко прокомментировала решение суда оштрафовать жительниц Крыма за танцы под песню Верки Сердючки «Гулянка». Депутат назвала «глупостью» разборки из-за песен на украинском языке.

Драпеко отметила, что подобные действия со стороны жительниц Крыма никак «не впечатляют и не задевают» ее. Тем более до такой степени, чтобы писать заявление в полицию. Она уверена, что нельзя штрафовать за исполнение песни, которая не признана экстремистской.

«Если бы он гимн Украины пел, восхвалял, тогда понятно. А тут это просто глупость», — заключила Драпеко.

11 августа стало известно, что трех девушек-аниматоров оштрафовали за танец под песню Верки Сердючки в аквапарке в городе Алушта в Крыму.

В суде заявили, что девушки пели и танцевали под песню «на украинском языке, провокационного характера». В силовых органах подчеркнули, что девушки своими действиями «провоцировали посетителей на конфликт».