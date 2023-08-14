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В Госдуме назвали глупостью наказание за исполнение песен Сердючки

Депутат Госдумы Елена Драпеко заявила в беседе с News.ru, что глупо наказывать людей за исполнение песен на украинском языке.

В Госдуме назвали глупостью наказание за исполнение песен Сердючки
© РИА Новости

Таким образом Драпеко прокомментировала решение суда оштрафовать жительниц Крыма за танцы под песню Верки Сердючки «Гулянка». Депутат назвала «глупостью» разборки из-за песен на украинском языке.

Драпеко отметила, что подобные действия со стороны жительниц Крыма никак «не впечатляют и не задевают» ее. Тем более до такой степени, чтобы писать заявление в полицию. Она уверена, что нельзя штрафовать за исполнение песни, которая не признана экстремистской.

«Если бы он гимн Украины пел, восхвалял, тогда понятно. А тут это просто глупость», — заключила Драпеко.

11 августа стало известно, что трех девушек-аниматоров оштрафовали за танец под песню Верки Сердючки в аквапарке в городе Алушта в Крыму.

В суде заявили, что девушки пели и танцевали под песню «на украинском языке, провокационного характера». В силовых органах подчеркнули, что девушки своими действиями «провоцировали посетителей на конфликт».

Каждой был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Позже стало известно, что девушек уволили с работы.

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