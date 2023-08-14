Замглавы МИД РФ и посол Армении обсудили ситуацию в Лачинском коридоре

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил на встрече с послом Армении в Москве Вагаршаком Арутюняном обстановку в Лачинском коридоре и вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.