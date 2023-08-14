Путин: Россия открыта к сотрудничеству в военной сфере

Президент России Владимир Путин выразил готовность РФ к дальнейшему развитию сотрудничества во военной сфере. Глава государства заявил об этом в своем обращении на форуме «Армия-2023».

Он добавил, что Москва приветствует сотрудничество со всеми странами, которые стремятся сохранить свою независимость и осуществлять независимый путь развития. Это заявление подчеркивает открытость России к диалогу и сотрудничеству в области оборонной сферы, заключил президент.