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Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в блок НАТО, разместив его в своем Telegram.

Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО
© РИА Новости

Публикация представляет собой краткий диалог между персонажами с финскими именами Пекка и Матти. Вместе с текстом Медведев опубликовал изображение тучных мужчин с раскрытыми от удивления ртами.

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«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.

После начала специальной военной операции Финляндия подписала соглашение о вступлении в НАТО. Страна официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023-го года.

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