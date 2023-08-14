Путин может посетить Турцию "в ближайшие дни"

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию для переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоган в ближайшие дни. Об этом утверждает газета Milliyet.

По данным издания, это может стать первым визитом российского лидера в страну НАТО "с начала российско-украинской войны".

Между тем ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что Турция "активизировала многостороннюю дипломатическую работу с Украиной, США и ЕС касательно зерновой сделки".

"Работа ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга. В преддверии переговоров Эрдогана и Путина активизировалась работа по устранению проблем, стоящих перед реализацией зерновой инициативы", - отметил собеседник агентства.

Телеканал Ahaber также отмечает, что если российский лидер не приедет в республику, тогда Эрдоган совершит визит в РФ.

3 августа пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что место и точная дата встречи президентов России и Турции будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков подчеркивал, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция".