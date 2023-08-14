В России предложили ужесточить наказание за фото военных объектов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова планируют инициировать на федеральном уровне ужесточение наказания за публикацию фотографий военных объектов, а также за фото результатов атак ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению крымских властей, наказание необходимо ужесточить за публикацию в соцсетях, а также за отправку в чатах и мессенджерах фото и видео с информацией о расположении военных объектов, систем ПВО и других оборонных систем.

Аксенов подчеркнул, что это также касается фото и видео результатов атак, совершенных Украиной.

«Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов - будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», - заявил глава Крыма.