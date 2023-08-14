В России предложили ужесточить наказание за фото военных объектов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова планируют инициировать на федеральном уровне ужесточение наказания за публикацию фотографий военных объектов, а также за фото результатов атак ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению крымских властей, наказание необходимо ужесточить за публикацию в соцсетях, а также за отправку в чатах и мессенджерах фото и видео с информацией о расположении военных объектов, систем ПВО и других оборонных систем.
Аксенов подчеркнул, что это также касается фото и видео результатов атак, совершенных Украиной.
«Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов - будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел», - заявил глава Крыма.
В апреле 2023 года российский Совет законодателей поддержал предложение ввести административную ответственность за публикации в интернете данных о российских системах ПВО, радиоэлектронной борьбы и об авиации в регионах страны, где действует военное положение или режим КТО. Эту инициативу представил глава крымского парламента Владимир Константинов.