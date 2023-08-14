Климов: США готовят общественное мнение к компромиссу по Крыму

«Могу предположить, что готовится общественное мнение на Западе для того, чтобы принять такого рода компромиссные решения и свалить их на тех, кого считают украинским руководством. Сделать вид, что США ни при чем, а Украина сама пошла на такой шаг. Есть, правда, вопрос, почему речь только о Крыме? У нас по конституции есть еще четыре субъекта помимо Крыма в зоне специальной военной операции (СВО), они тоже обязаны быть признаны российскими территориями наравне с остальными», — считает сенатор.