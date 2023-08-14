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Министр обороны Китая в августе посетит Россию и Белоруссию

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщило министерство обороны КНР.

Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию
© Lenta.ru

Визит организован по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина. В Москве Ли посетит XI Московскую конференцию по безопасности.

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В Белоруссии Ли встретится с военными и государственными деятелями, а также совершит визит в военные части.

Ранее Россия и Китай провели совместные морские учения недалеко от побережья Аляски. Это шокировало власти США.

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