Министр обороны Китая посетит Россию и Белоруссию

Министр обороны Китая Ли Шанфу 14-19 августа посетит Россию и Белоруссию. Об этом сообщило министерство обороны КНР.

© Lenta.ru

Визит организован по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина. В Москве Ли посетит XI Московскую конференцию по безопасности.

В Белоруссии Ли встретится с военными и государственными деятелями, а также совершит визит в военные части.